Düzensiz Göçmenlerin Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılması

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:57



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:57

Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan geri gönderme merkezindeki 104 düzensiz göçmenden 102'si taburcu edildi.Geri gönderme merkezinde dün, akşam yemeğinden sonra karın ağrısı şikayetiyle 66'sı şehir hastanesine, 23'ü devlet hastanesine, 15'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 104 düzensiz göçmenden 102'sinin tedavileri tamamlandı.İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli tarafından koordine edilen tedavi sürecinin ardından 102 düzensiz göçmen taburcu edildi. Tedavileri süren 2 çocuğun da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi yakınlarında bulunan geri gönderme merkezinde dün akşam yemekten sonra karın ağrısı şikayetiyle 59 düzensiz göçmen hastanelere sevk edilmiş, daha sonra bu sayı 104'e yükselmişti. 12 kişi de geri gönderme merkezinde tedavi altına alınmıştı.