Düzensiz Göçmenlerin Üzerinden Uyuşturucu Çıktı

Van
'ın Gevaş
ilçesinde yakalanan 2 düzensiz göçmenin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis
kara yolundaki Balaban
Jandarma Kontrol Noktası'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan
uyruklu yolcunun üzerinde mont astarına gizlenmiş üç pet şişede 420 gram kubar esrar bulundu.
Aynı noktada devam eden kontrollerde başka bir yolcu otobüsünde, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin üzerinde 65 gram reçine esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bitlis,Gevaş,Van
Kaynak: AA