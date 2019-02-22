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Karaciğer, sağlıklı bir vücut için en önemli organlardan biridir.Vücudumuza giren toksinlerden karaciğerlerimiz sayesinde kurtuluruz.Düzgün çalışmayan Karaciğerin 5 Belirtisi ve Karaciğer yenileyen kür..Ancak karaciğerin de yapabileceklerinin bir limiti var.İşte karaciğerinizin işlevlerini yerine getiremediğinin beş belirtisi.1- KaşıntıSık sık kaşınanlardansanız bunun bir işareti de karaciğerinizde sorun olduğu olabilir.Karaciğeriniz hasar gördüğünde bundan safra kesesi de etkilenir. Safra kanalınız tıkandığında bu kan akışını da etkiler. Health 24'ten aktarılanlara göre de bu yüzden sık sık kaşınıyor olabilirmişsiniz.2- Karın ağrısı/kabızlıkYemek yedikten sonra şişkinlik hissediyorsanız bunun nedeni karaciğerinizin yağlanma sonucunda genişlemesinden ötürü olabilir.3- Hep yorgun hissediyorsanızKaraciğer, vücudunuzdan toksinlerin atılmasında ve enerji üretiminde yardımcıdır. Karaciğeriniz sağlıklı değilse bunlar gerçekleşemez.Karaciğeriniz toksinlerle kaplıysa, beyniniz sağlıklı bir şekilde çalışamaz ve konsantre olmakta güçlük çekersiniz.Hepimiz bazen yorgun hissederiz ancak yorgunluk kronik bir hal almışsa doktora görünmekte fayda var.4- Nedensizce kilo alıyorsanızHepimiz bazen pizza, kola, cips, patates kızartması ve diğer sağlıksız şeylerle kaçamak yaparız. Peki bu kaçamaktan çıkıp bir alışkanlık haline gelirse?Karaciğeriniz sağlıklı değilse yedikleriniz parçalanamaz ve yağlar da yakılamaz.Bunun sonucunda kilo alırsınız.5- Vücudunuz hemen morarıyor ve kanıyorsaBir yere çarptığınızda vücudunuzda hemen morluklar oluşuyorsa veya hızla kanama oluşuyorsa karaciğeriniz sağlıklı değil demektir.Demirhindi meyvesi karaciğerinizdeki yağları gidermek açısından harika BİR MEYVE; ve hemen hemen tüm karaciğer sorunlarını tedavi edebiliyor. Bu meyve vücudunuzu korur, sindiriminizi geliştirir, karaciğeri korur, kolestrolü düşürür, safra ile ilgili problemleri tedavi eder ve genel sağlığınızı iyileştirir. Yağlı karaciğer hastalığını ve hepatiti iyileştirmek için DEMİRHİNDİ MEYVESİNİ NASIL KULLANIRIZ BUNU İNCELEYELİM