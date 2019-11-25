"Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi

Konya'da dün gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında Konya Valisi Orhan Toprak; önünde oturan kişiye, "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim." diyerek, oturuşunu eleştirdi.

Vali Toprak'ın o sözleri, eleştirilerin hedefi oldu. Orhan Toprak, daha sonra yaptığı açıklamada da o kişinin öğretmen değil, yerel muhabir olduğunu söyledi. Ancak bu açıklama tepkileri azaltmaya yetmedi.

Türkiye'de bugüne kadar binlerce vali görev yaptı. Pek çoğu bir şekilde eleştirildi. Ancak bir isim vardı ki; yıllar geçse de unutulmadı. Recep Yazıcıoğlu; hizmetleri, halkla temas ediş biçimi ve en önemlisi tevazusuyla yıllar geçse de unutulmadı.

YAZICIOĞLU'NUN KONUŞMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Yazıcıoğlu'nun, yıllar önce söylediği şu sözler ise tekrardan akıllara geldi. Yazıcıoğlu'nun, "Bürokrasi hastalığı; işi yokuşa sürmekten zevk alma, haz almadır. Bunun çok çeşitli örnekleri vardır. Öyle başladık bu işe, sonra el yordamıyla öğrendik. Birgün birisi eli cebinde langur lungur 'çıkar elini cebinden' dedim. 'Biz Almanya'da dairelere böyle giriyoruz.' diye karşılık verdi. 'Burası Almanya mı? Çıkar elini cebinden.' dedim. Sonra düşündüm; demek ki Almanya'da insanlara askerlik yaptırmak mı gibi bir ihtiyaç yok. Adam işini görüyor, işi görülüyor. Biz de öyle değil. Otur, kalk oturma, hiza, istikamet, emir, komuta. Bu komplekstir, aşağılık duygusunu tatmin etmektir. Bu çok büyük adamlarda da görülür. İnekler, develer, öküzler kesilir. Davullar, zurnalar çalınır. Bir faciadır. Geri kalmış ülkelerde görülür. Batı ülkelerinde böyle adam karşılanmaz. Tabii bu değişecek" ifadelerini kullandığı videosu yeniden dolaşıma girdi.