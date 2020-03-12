Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in annesi toprağa verildi
Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in vefat eden annesi Ayşe Öner, Düziçi'nde toprağa verildiTedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Öner için Düziçi Merkez Hacılar Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
12.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:44
Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in vefat eden annesi Ayşe Öner, Düziçi'nde toprağa verildi
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Öner için Düziçi Merkez Hacılar Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Başkan Alper Öner ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan namazın ardından Öner'in cenazesi Çamiçi Mezarlığında toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Öner için Düziçi Merkez Hacılar Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Başkan Alper Öner ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan namazın ardından Öner'in cenazesi Çamiçi Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Alper Öner, Hacılar, Düziçi, Güncel
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