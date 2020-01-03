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Düziçi Belediyesi ilçeye giren araçlardan "ayak bastı" parası alıyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, doblo tarzı araçlar, taksilerden işgaliye parası adı altında her araçtan 5 ile 25 lira arasında para toplanmasına şoförlerden tepki geldi.

03.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:16
'nin ilçesinde belediye meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, doblo tarzı araçlar, taksilerden işgaliye parası adı altında her araçtan 5 ile 25 lira arasında para toplanmasına şoförlerden tepki geldi.
Düziçi Belediyesinin 5 Aralıkta yapılan meclis toplantısında meclis üyelerinin oy çokluğu ile alınan kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para toplanmasına karar verildi.
Alınan meclis kararına göre ilçeye giren tırlardan 25 TL, kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, Doblo türü araçlardan (hafif ticari araç) 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL toplanmasına karar verildi. Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu. Meclis kararında alınan karara yönelik ilçeye giriş yapan araçlardan araç türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası toplanmaya başlandı.
Şoförlerden ise Düziçi Belediyesinin bu uygulamasına tepki geldi. Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek "Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi'ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi'ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler" şeklinde konuştu.
Bir esnaf ise "Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz" dedi.
CHP'li Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner ise meclis kararı ile alınan işgaliye parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
(İHA)
Düziçi Belediyesi ilçeye giren araçlardan

Osmaniye, Düziçi, Güncel

Kaynak: İHA


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