Düziçi Belediyesinin "Evde Bakım Hizmeti"

Düziçi
Belediyesi, engelli ve yaşlı bakım hizmeti alan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için evde bakım hizmetini hayata geçirdi.
Belediye Başkanı Ökkeş Namlı
, bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını evlerini dolaşarak karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
Belediye olarak onların her daim yanlarında olacaklarını aktaran Namlı, bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların belediyeye başvuru yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
Ökkeş Namlı,Düziçi
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:29