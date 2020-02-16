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Düziçi'de trafik kazası: 7 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

16.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:20Düziçi'de trafik kazası: 7 yaralı
'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Çevre Yolunda bir şirkete öğle yemeği götüren özel yemek firmasına ait F.B'nin kullandığı 80 AP 109 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen F.Y'nin kullandığı 80 AAF 904 plakalı otomobil çarptı. Kazada, sürücüler ile birlikte F.G, Z.C.Y, M.E.Y, M.D.Y. ve N.Y. yaralandı. Ambulanslar ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - OSMANİYE

Osmaniye, Üzümlü, Düziçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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