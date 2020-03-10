Düziçi doğa severlerin uğrak noktası haline geldi
Amanosların en yüksek zirvesinin bulunduğu Düziçi, doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurlarıyla doğa severleri kendine çekmeye devam ediyor.
10.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:00
Amanosların en yüksek zirvesinin bulunduğu Düziçi , doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurlarıyla doğa severleri kendine çekmeye devam ediyor.
Osmaniye ve çevre illerden gelen amatör fotoğrafçılar ve doğa severler, Sabun Çayı, Yeşil Şelale, Dumanlı Yaylası, Deve Mağarası gibi doğal güzellikleri ziyaret ediyor.
Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kadir Koska, bahar mevsiminin gelmesiyle doğa yürüyüşü yapmak isteyen grupların sayısında artış yaşandığını söyledi.
Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Kulüp Başkanı Osman Demirkaynak da, insanların boş zamanlarını kapalı mekanlarda geçirmek yerine doğada geçirmelerini tavsiye ederek Düziçi'ne davet etti.
Osmaniye ve çevre illerden gelen amatör fotoğrafçılar ve doğa severler, Sabun Çayı, Yeşil Şelale, Dumanlı Yaylası, Deve Mağarası gibi doğal güzellikleri ziyaret ediyor.
Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kadir Koska, bahar mevsiminin gelmesiyle doğa yürüyüşü yapmak isteyen grupların sayısında artış yaşandığını söyledi.
Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Kulüp Başkanı Osman Demirkaynak da, insanların boş zamanlarını kapalı mekanlarda geçirmek yerine doğada geçirmelerini tavsiye ederek Düziçi'ne davet etti.
Kaynak: AA
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