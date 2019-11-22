Haberler » Güncel » Düziçi Kaymakamı Almalı, öğrencilerle bir araya geldi - Haber

Düziçi Kaymakamı Almalı, öğrencilerle bir araya geldi

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, "Okul Destek Projesi" kapsamında ilçede okuyan bazı öğrencilerle Harun Reşit Kalesi'nde bir araya geldi.

22.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:21Düziçi Kaymakamı Almalı, öğrencilerle bir araya geldi
Kaymakamı Mutlu Almalı, "Okul Destek Projesi" kapsamında ilçede okuyan bazı öğrencilerle Harun Reşit Kalesi'nde bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluşan Almalı, öğrencilerle sohbet ederek sorunları dinledi.
Öğrencilerle kahvaltı eden Almalı, daha sonra birlikte kaleyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Proje kapsamında dezavantajlı çocukların hayata kazandırılması için bu tür faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.

Harun Reşit Kalesi, Düziçi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:54 Suriyeli Ermeniler özgürlükleri için Türkiye'ye minnettar (1)
14:54 Balıkesir'e 15 Milyon liralık zeytinyağı fabrikası yatırımı
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:52 Hanönü'de öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
14:48 Aktarda satılan ürünler ilgi görüyor
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:20 Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, 13. kattan atlayarak intihar etti
14:19 Dolandırıcılar Kara Cuma'yı fırsat biliyor! Uzmanlar vatandaşları uyardı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 14:54:44