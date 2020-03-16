Düziçi'nde bıçaklı kavga: 1 yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
16.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:30
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam Uzunbanı Mahallesi, Şehit Komiser Mustafa Sarı Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen V.B. (36) ile A.B. (20) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında aldığı bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralanan V.B (36) Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili A.B'nin gözaltına alındığı bildirildi. - OSMANİYE
Edinilen bilgiye göre, dün akşam Uzunbanı Mahallesi, Şehit Komiser Mustafa Sarı Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen V.B. (36) ile A.B. (20) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında aldığı bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralanan V.B (36) Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili A.B'nin gözaltına alındığı bildirildi. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
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