Haberler » Güncel » Düziçi'nde 'Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi' - Haber

Düziçi'nde "Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi"

Düziçi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi" ile öğrencilerin sınavlardaki başarı oranın arttırılması planlanıyor.

14.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:14Düziçi'nde
Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi" ile öğrencilerin sınavlardaki başarı oranın arttırılması planlanıyor.
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, yaptığı açıklamada, projenin idareciden öğrenciye, öğretmenden veliye kadar herkesi kapsadığını belirtti.
Projenin, ilçenin problemlerinin de göz önüne alarak hazırlandığını ifade eden Almalı, öğrencilerin derse daha odaklı hale gelmesini hedeflediklerini belirtti.
Deneme sınavlarındaki başarı artışlarına göre öğretmen ve öğrencilerin, gezi, piknik, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle ödüllendirileceğini bildiren Almalı, proje kapsamında velilere özel eğitim verileceğini, her hafta bir okulun ilçe meydanında kitap okuma etkinliği düzenleyeceğini, okullarda halk oyunları ekiplerinin kurulacağını, öğretmenlerin diğer okullara ziyaretlerde bulunacağını ifade etti.

Düziçi Kaymakamlığı, Düziçi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54  Adana'daki trafik kazası - Haber
12:54  Kaymakam Çalışır'dan gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'e evinde ziyaret - Haber
12:53  Cesedi minibüste bulunan kadını öldürdüğü iddia edilen eski eşe tahliye kararı - Haber
12:53  ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN YARALANDI - Haber
12:48  Malatya Teknokent Firmasına UNESCO'dan ödül - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
14.01.2020 12:58:09