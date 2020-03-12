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Düziçi'nde koronavirüse karşı vücut ısısı testi yapıldı

Düziçi ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı vatandaşlara ücretsiz vücut ısısı ve tansiyon kontrolü yapıldı.

12.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:42
Düziçi'nde koronavirüse karşı vücut ısısı testi yapıldı

Düziçi ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı vatandaşlara ücretsiz vücut ısısı ve tansiyon kontrolü yapıldı.

Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen ektinlikte Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık bölümü öğrencileri, vatandaşların vücut ısılarını ve tansiyonlarını ölçtü.

Öğrenciler, kontrol sonrası vatandaşlara koronavirüsünden korunmanın yollarıyla ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Demokrasi Meydanı, Karacaoğlan, Düziçi, Güncel

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