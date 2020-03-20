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Düziçi'nde motosiklet tamircilerine operasyon

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yerlerinde şase ve motor numarası silinmiş motosiklet bulunan 4 tamirciye 132'şer lira para cezası kesildi, haklarında adli işlem başlatıldı.

20.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:33
Düziçi'nde motosiklet tamircilerine operasyon
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde, iş yerlerinde şase ve motor numarası silinmiş motosiklet bulunan 4 tamirciye 132'şer lira para cezası kesildi, haklarında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, emniyet müdürlüğü ilçedeki motosiklet tamircilerine yönelik ikinci kez eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 adet şase ve motor numarası silinmiş motosiklet, 2 adet motor numarası kazınmış motosiklet, 2 adet motor numarası kazınmış motor gövdesi, 4 adet yakalamalı plaka, 3 adet kayıtsız plaka, 1 adet teknik değişiklikler yapılmış motosiklet ele geçirildi.

132'şer lira para cezası yazılan 4 iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa

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