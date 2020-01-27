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Düziçi'ne duble yol müjdesi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Düziçi ilçesine 3,5 kilometrelik duble yol yapılacağını söyledi.

27.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:35Düziçi'ne duble yol müjdesi
AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, ilçesine 3,5 kilometrelik duble yol yapılacağını söyledi.

Düziçi ilçesini ziyaret eden Durmuşoğlu'nu ilçe girişinde Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Düziçi İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Serkan Esen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök karşıladı.

Mücahit Durmuşoğlu Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Ali Fidan, İl Genel Sekreteri Mustafa Bulat ve Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ile ilçede incelemelerde bulundu.

Durmuşoğlu, Düziçi ile Yarbaşı Belediyesi arasındaki 3,5 kilometrelik duble yol projesinin ihale çalışmalarının sonlanmak üzere olduğunu ve buranın yapımına hızlı bir şekilde başlanılacağını söyledi. Durmuşoğlu, bundan sonra Yarbaşı ile Kanlıgeçit arasındaki yolun da yapım çalışmalarına başlanacağını kaydetti. - OSMANİYE

Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti, Osmaniye, Düziçi, Güncel

Kaynak: İHA

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