Düziçi Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi Hizmete Girdi

Düziçi Kaymakamlığı
'nca hayata geçirilen "Düziçi İlçesi Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi" hizmete başladı.
Ofis çalışmaları kapsamında Kaymakam Mutlu Almalı başkanlığında, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, SYDV Müdürü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürünün yer aldığı kurulun ilk toplantısı düzenlendi.
Toplantıda ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları ele alındı, çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıda ayrıca ilçenin gelişimine katkı sağlayacak her türlü kamu ve özel sektör proje ve girişimlerinin Düziçi İlçesi Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi çatısı altında değerlendirilerek gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildi.
06 Aralık 2018 Perşembe 09:35