Dybala attığı gol sonrası Merih Demiral'a asker selamı vererek jest yaptı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Juventus ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Juventus, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

İşte Dybala'nın Merih'e jest yaptığı anlar

DYBALA'DAN MERİH DEMİRAL'A ASKER SELAMI

Mücadelenin 45+2. dakikasında Atletico Madrid ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, golden sonra yedek kulübesine doğru giderek asker selamı verdi. Yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral'a jest yapan Dybala, ardından Demiral'a sarılarak sevincini paylaştı. Bilindiği üzere UEFA, Milli Takım'ın Fransa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada attığı golden sonra verilen asker selamına soruşturma başlatmıştı.