Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

DYP'li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Doğru Yol Partisi'nin eski Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün cenazesi, memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde toprağa verildi.

17.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:55
DYP'li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı
Doğru Yol Partisi'nin eski Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün cenazesi, memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski DYP Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün cenazesi, kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla Malkara Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından topağa verildi.

1940 yılında Malkara ilçesinde dünyaya gelen Nihan İlgün, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. İlgün, Çalışma Bakanlığı Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü İş Müfettişliği ve Tekirdağ İl Genel Meclis üyeliği görevlerinde bulundu. İlgün, 15, 16, 20 ve 21. dönemlerde Tekirdağ milletvekili olarak parlamentoda görev aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğru Yol Partisi, Milletvekili, Tekirdağ, Malkara, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Vuhan’daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin’e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı’ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı’dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haberler
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
16 milyon sterlinlik skandal! Çin’den alınan testler işe yaramıyor Haberler
16 milyon sterlinlik skandal! Çin'den alınan testler işe yaramıyor
İtalya’da korona kaynaklı can kaybı artıyor! Bir günde 575 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona kaynaklı can kaybı artıyor! Bir günde 575 kişi öldü
Haberler ›› Politika ››DYP'li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

20:37: Kanser hastası Demet Işıl Yılmaz: Koronavirüs nehirse, kanser bir okyanus - Haberler 20:34: Van'da terör örgütü propagandası yapanlara soruşturma - Haberler 20:32: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (4) - Haberler 20:27: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polis denetim ve uyarıları arttırdı - Haberler 20:25: Koronavirüs: İngiltere'de 'Başbakan Boris Johnson'un hastalığı iktidar boşluğu mu doğurdu? - Haberler 19:58: Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz 17:45: Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi 15:41: Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti