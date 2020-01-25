Dyson Lin kimdir? Dyson Lin kaç yaşında, nereli?

Dyson Lin, depremler yaşanmadan hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Paylaşımlarında, artan titreşimler nedeniyle depremim olacağı bölgelerin ismini vermişti. Sonuç olarak Lin'in öngörüsü doğru çıktı ve belirttiği bölgede deprem meydana geldi.

DYSON LİN KİMDİR?

Depremlerle birlikte sosyal medya ve medyada geniş yer bulan Dyson Lin, 18 Mayıs 1969 tarihinde Tayvan Yilan şehrinde dünyaya geldi. Quake Forecast Institute şirketini kurucusu ve CEO'su olan Lin, depremleri tahmin etmek için hava gerilim sinyallerini ölçümlüyor ve bunları depremler meydana gelmeden önce ilan ediyor.

Air 2'yi icat eden Lin, depremleri tahmin etmek için IRIS sinyallerinin nasıl kullanılacağını da kendisi tespit etti.