Dzeko'dan "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorusuna net yanıt: Hayır

Fenerbahçe taraftarı, dün öğle saatlerinde Edin Dzeko'nun sarı-lacivertlilerle transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldiği haberiyle heyecanlandı. Büyük yankı uyandıran iddia, sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi olurken, işin aslı kısa süre sonra anlaşıldı. Boşnak golcü, eski dostu olan Mirsad Türkcan ile buluşup, birlikte yedikleri yemeğin ardından İstanbul'dan ayrılıp Dalaman'a geçti.

İstanbul havalimanında soruları yanıtlayan golcü futbolcu, "Tatil için buradayım" dedi. Menajer Mirsad Türkcan ise, "Dzeko Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse. Tatil için Türkiye'ye geldi ve Bodrum'a gidecek" diye konuştu.

TARAFTARA FENERBAHÇE YANITI

Takvim'de yer alan habere göre; Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yaz tatili için Muğla'nın Dalaman ilçesine geldi. İstanbul'dan havayoluyla Dalaman Havalimanı'na gelen Dzeko, ardından karayoluyla menajeri Mirsad Türkcan'ın Göcek'te demirli yatına geçti. Adı bir anda Fenerbahçe'yle anılan 33 yaşındaki futbolcuhya havalimanında İngilizce olarak, "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" şeklinde bir soru sorulurken, oyuncu ise "Hayır" yanıtını verdi.

ATKI AÇMADAN FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Dzeko, alanda Fenerbahçe atkısı açarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sarı-lacivertli bir taraftarların atkı açmasına da izin vermedi. Taraftarın atkı açma girişimini geri çeviren Bosnalı yıldız, taraftarlarla atkı açmadan fotoğraf çektirdi.

Havalimanındaki Fenerbahçeli bir taraftar Dzeko araca binmek üzere ayrılırken yine İngilizce, "Seni seviyorum Dzeko, Fenerbahçe'ye gel" diye bağırdı. Dzeko ise cevap vermedi. Dzeko 1 Haziran'a kadar Muğla'nın koylarını gezecek. Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.