Dzeko, tatil için Türkiye'de

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma
'nın Bosna
Hersekli golcüsü Edin Dzeko
, tatil için Türkiye
'ye geldi. Sabah
saatlerinde İstanbul
Havalimanı'na gelen Dzeko ile ilgili oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan
, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Türkcan, "Dzeko, Türkiye'ye tatil için geldi. İstanbul'dan Dalaman
'a geçecek." ifadelerini kullandı.
Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.
Saraybosna
, İtalya Serie A
, Roma
, Türkiye
, Spor
Kaynak: AA