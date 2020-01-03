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Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili ile olan evliliğini sona erdiren Erjona Sulejmani, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla biliniyor. Modellik yapan Sulejmani, 2019'a veda ettiği fotoğraf ile yine adından söz ettirdi.

03.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:48

Bir dönem forması giyen Blerim Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Dzemaili ile evlenmeden önce modellik yapan Erjona Sulejmani, 2020'ye Dubai'de merhaba derken, 2019'da en çok beğeni alan fotoğraflarını bir kolaj halinde Instagram'dan paylaştı.

Büyük beğeni toplayan fotoğrafı sonrası sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Erjona Sulejmani, tatilinin bitmesinin ardından yeniden İtalya'ya döndü.

Dzemaili'den Luan isimli bir erkek çocuk sahibi olan Sulejmani'nin Instagram'da 285 bin takipçisi bulunurken, Erjona'nın TV, modellik ve bloggerlık kariyerine ek olarak kendi adına tasarladığı bir mayo koleksiyonu da bulunuyor.

YAZDIĞI KİTAP EVLİLİKLERİNİ BİTİRMİŞTİ

EURO 2016'da İsviçre'yi tribünden desteklediği görüntülerle dünya basınının dikkatini çeken Erjona Sulejmani, birkaç yıl önce çok konuşulan bir kitaba imza atmıştı.

Kitapta birçok futbolcunun maçtan önce cinsel ilişkiye yerine mastürbasyonu tercih ettiğine yer veren Erjona Sulejmani, aynı sayfalarda Ronaldo'yu dünyanın en seksi futbolcusu olarak tanımlamış ve "Cristiano Ronaldo'dan teklif gelirse ona karşı koyamam" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, 2017 yılında resmi olarak boşanmıştı.

Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (2)
SARK: YENGELERLE BAŞIMIZ DERTTE. MAGAZİNLER YENGELERLE DOLU.
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SNEIJDERIN VELİAHTI: töbe tööbeeee. . . . Cuma cuma bu olacak iş miydi şimdi
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