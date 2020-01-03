Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Blerim Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Dzemaili ile evlenmeden önce modellik yapan Erjona Sulejmani, 2020'ye Dubai'de merhaba derken, 2019'da en çok beğeni alan fotoğraflarını bir kolaj halinde Instagram'dan paylaştı.

Büyük beğeni toplayan fotoğrafı sonrası sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Erjona Sulejmani, tatilinin bitmesinin ardından yeniden İtalya'ya döndü.

Dzemaili'den Luan isimli bir erkek çocuk sahibi olan Sulejmani'nin Instagram'da 285 bin takipçisi bulunurken, Erjona'nın TV, modellik ve bloggerlık kariyerine ek olarak kendi adına tasarladığı bir mayo koleksiyonu da bulunuyor.

YAZDIĞI KİTAP EVLİLİKLERİNİ BİTİRMİŞTİ

EURO 2016'da İsviçre'yi tribünden desteklediği görüntülerle dünya basınının dikkatini çeken Erjona Sulejmani, birkaç yıl önce çok konuşulan bir kitaba imza atmıştı.

Kitapta birçok futbolcunun maçtan önce cinsel ilişkiye yerine mastürbasyonu tercih ettiğine yer veren Erjona Sulejmani, aynı sayfalarda Ronaldo'yu dünyanın en seksi futbolcusu olarak tanımlamış ve "Cristiano Ronaldo'dan teklif gelirse ona karşı koyamam" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, 2017 yılında resmi olarak boşanmıştı.