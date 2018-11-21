E-5'i Otoparka Çevirdiler

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:56



21 Kasım 2018 Çarşamba 09:56

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalarda E-5 karayolu Avcılar yan yolda, yola park eden sürücüler ve duba koyan esnaf da eklenince trafik içinden çıkılmaz bir hal alıyor. E-5 Küçükçekmece Avcılar yan yolda trafikte yoğunluk yaşanırken, bu yoğunluğu sorumsuz sürücüler daha da arttırıyor. İki şerit olan yola park eden sürücüler trafiği durma noktasına getirirken, yola duba bırakan esnaf da trafiği daha da arttırıyor. Yolun tek şeride inmesi nedeniyle otobüsler de yolcuları yolun ortasında indirmek zorunda kalıyor. Çift şeritli olan yan yolun sorumsuz sürücüler yüzünden tek şeride düştüğü ve trafiğin kilitlendiği anlar ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde araç sürücüleri yol üzerine park eden araçlar yüzünden ilerlemekte güçlük çekti. Otobüsler ise durma noktasına gelen trafikte yol üzerinde yolcu indirmek zorunda kalıyor."ARAÇLARINI SÜREKLİ YOL ÜZERİNE BIRAKIYORLAR"Avcılar E-5 yan yol üzerinde bir mağazada çalıştığını ifade eden Azat Çakmak, " Akşamdan gelip araçlarını yol üzerine bırakıyorlar. Araçlarını sürekli yol üzerine bırakıyorlar, mağazaya malzeme indiremiyoruz. Akşamdan arabalarını bırakıyorlar burası tek şeride düşüyor, buraya park etmemeleri hem bizim açımızdan hem trafik açısından çok daha iyi olur. Böylece trafik daha akıcı olur" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TRAFİK OLAN BÖLGESİ"Yan yola araçların park etmesinden dolayı trafiğin olduğunu vurgulayan Mustafa Erdem, "Başkaları araçlarını çekip gidiyor, binada oturanlar araçlarını çekiyor" dedi.(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)