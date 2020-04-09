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E-5 Karayolu'nda feci zincirleme kaza kamerada

5 Karayolu'nda feci zincirleme kaza kamerada Büyükçekmece mevkisinde aralarında lüks cipinde olduğu 6 araç birbirine girdi Kaza sonra çıkan küçük çapta yangın paniğe neden oldu E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan mevkisinde tırın aniden yavaşlayarak dönmesi sonucu takip mesafesini korumayan...

09.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:20
E-5 Karayolu'nda feci zincirleme kaza kamerada
Büyükçekmece mevkisinde aralarında lüks cipinde olduğu 6 araç birbirine girdi
Kaza sonra çıkan küçük çapta yangın paniğe neden oldu
İSTANBUL - E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan mevkisinde tırın aniden yavaşlayarak dönmesi sonucu takip mesafesini korumayan 5 araç birbirine girdi. Park halindeki lüks cipin de karıştığı kaza hem kask hem de güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası araçların birinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kaza, saat 15.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan mevkisi Silivri istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik seyrettiği esnada karayolundaki tır aniden yavaşlayarak sağa girmek istedi. O esnada takip mesafesini korumayan 5 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu park halindeki lüks bir cipte zarar gördü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza sonrası yangın paniği yaşandı
Olayın ardından sürücüler panikle kendilerini dışarıya attı. Araçların hava yastıklarının patladığı kazada, bir araçta hafif çapta yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı yangına söndürme tüpüyle müdahale edildi. Kazaya karışan sürücülerden birinin ise Ayberk Ali Akçadağ olduğu öğrenildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise hem güvenlik hem de kask kameralarına yansıdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. E-5 Karayolu’nda feci zincirleme kaza kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükçekmece, 3. Sayfa
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