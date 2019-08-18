Haberler» Güncel» Haber

E-5 Karayolu'nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı

5 Karayolu Çağlayan mevkiinde özel halk otobüsü nakliye kamyonuna arkadan çarptı.

18.08.2019 17:35 E-5 Karayolu'nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı
E-5 Karayolu Çağlayan mevkiinde özel halk otobüsü nakliye kamyonuna arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yolcular büyük panik yaşarken, yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. E-5 Karayolu Edirne istikameti Çağlayan mevkiinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. İstanbul Yeni Havalimanı'na seyir halinde olan özel halk otobüsü aniden fren yapılan nakliye kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kırılan ön camlar otobüs şoförüne isabet etti. Camların isabet ederek yaraladığı otobüs şoförü yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular ise İstanbul Yeni Havalimanı'na giden bir başka otobüse binerek yolculuklarına devam etti. Meydana gelen kazaya emniyet şeridinde ilerlerken aniden normal şeride geçmek isteyen bir otomobil sürücüsünün neden olduğu iddia edildi. Nakliye kamyonunun aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yaptığı, ardından otobüsün arkadan kamyona çarptığı öğrenildi.
(Oğuzcan Yazar/İHA)

Çağlayan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:52   Pakistan'da bombalı araçla saldırı: 5 ölü, 17 yaralı
17:52   Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi
17:50   Karabük'te trafik kazaları: 9 yaralı
17:49   Sivas'ta okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor
17:49   SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ 1
17:48   Hatay'da tekneye yunus balıkları eşlik etti
17:47   (ÇAĞLAYAN'DA HALK OTOBÜSÜ ANİDEN FREN YAPAN KAMYONA ÇARPTI