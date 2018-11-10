E-5 Karayolu'nda saat 9'u 5 geçe hayat durdu
İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ölümünün 80'inci yıl dönümünde E-5 Karayolunda saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Siren seslerini duyan sürücüler araçlarını kenara çekerek saygı duruşunda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygıyla anıldı. Saat 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu. E-5 Karayolunda da siren seslerini duyan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşandı. Saygı duruşunun ardından araçlarına binen vatandaşlar yollarına devam etti.
Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:05