E-5 Karayolu'nda tabancalı maganda dehşeti kamerada
5 Karayolu'nda tabancalı maganda dehşeti kamerada Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü tabancayla havaya defalarca ateş açtı Maganda kentin çeşitli noktalarında trafiği tehlikeye düşürdü E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasındakiyle seyrettiği esnada tabancayla...
12.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:15
E-5 Karayolu'nda tabancalı maganda dehşeti kamerada Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü tabancayla havaya defalarca ateş açtıMaganda kentin çeşitli noktalarında trafiği tehlikeye düşürdü
İSTANBUL - E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasındakiyle seyrettiği esnada tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Mega kentte adeta terör estiren maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı. E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü arkasındakiyle beraber Ankara istikametine doğru seyretmeye başladı. Sürücü bir süre ilerledikten sonra belinden tabanca çıkartarak havaya defalarca ateş açtı. Karayolunda adeta terör estiren maganda korku ve paniğe sebep oldu. Hem kendi hem vatandaşların hem de arkasındakinin canını tehlikeye atan şahıs, arkadaşının kaydettiği o anları sosyal medyadan paylaştı.Trafiği de tehlikeye düşürmüşÖte yandan aynı magandanın Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde trafikte kask bile takmadan tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı. Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda da araçların arasında tek teker üzerinde seyreden maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Polis, bir an olsun umursamadığı sürücülerin korkulu rüyası haline gelen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
İSTANBUL - E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasındakiyle seyrettiği esnada tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Mega kentte adeta terör estiren maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı. E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü arkasındakiyle beraber Ankara istikametine doğru seyretmeye başladı. Sürücü bir süre ilerledikten sonra belinden tabanca çıkartarak havaya defalarca ateş açtı. Karayolunda adeta terör estiren maganda korku ve paniğe sebep oldu. Hem kendi hem vatandaşların hem de arkasındakinin canını tehlikeye atan şahıs, arkadaşının kaydettiği o anları sosyal medyadan paylaştı.Trafiği de tehlikeye düşürmüşÖte yandan aynı magandanın Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde trafikte kask bile takmadan tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı. Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda da araçların arasında tek teker üzerinde seyreden maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Polis, bir an olsun umursamadığı sürücülerin korkulu rüyası haline gelen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :E-5 Karayolu'nda tabancalı maganda dehşeti kamerada
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