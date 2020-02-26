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E-5 karayoluda makas atan sürücü dehşet saçtı

Bu gün Silivri E-5 karayolunda Murat Çeşme mevkisinde makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince çöp konteynerine çarparak, fırından simit alan iki lise öğrencisini de altına aldı.

26.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:31
Bu gün E-5 karayolunda Murat mevkisinde makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince çöp konteynerine çarparak, fırından simit alan iki lise öğrencisini de altına aldı. Yaşanan dehşet anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Silivri E-5 Karayolu Murat Çeşme mevkisinde bu gün meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak seyir halinde olan 16 AR 799 plakalı otomobil sürücüsü E.K (27) direksiyon hakimiyetini kaybederek, çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç, fırından simit alan lise öğrencisi İpek. P(17), Duygu. K(17)'yi altına aldı. Kızları altına alan araç, iki araca çarparak durdu. Durumu gören çevre esnafı polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sağlık ekipleri de yaralı halde kurtulan lise öğrencilerini tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Aracın sürüklenme ve kızların fırından çıkma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
"Dışarıya koştuk arkadaşlar yerde yatıyordu"
Olay anını anlatan fırın sahibi, "Öğrenciler simit almaya geliyordu. Ben kendilerine simit verdim. Devamlı gelen müşterilerimiz zaten iki arkadaş çıktı. Sonra bir patırtı koptu. Dışarıya koştuk arkadaşlar yerde yatıyordu" dedi.
E-5 karayoluda makas atan sürücü dehşet saçtı

Silivri, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA


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