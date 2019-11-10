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E-5 karayolunda saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde E-5 karayolunda saat 9'u 5 geçe hayat durdu.

10.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:36
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde E-5 karayolunda saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Siren seslerini duyan sürücüler araçlarını kenara çekerek saygı duruşunda bulundu. E-5 karayolunda saygı duruşu drone ile havadan görüntülendi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygıyla anıldı. Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu. İstanbul E-5 karayolunda da siren seslerini duyan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşandı. E-5 karayolundaki saygı duruşu, drone ile havadan görüntülendi.
(Ufuk Kıvık - Erdal Can İçelli - Medeni Topaloğlu/İHA)
E-5 karayolunda saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: İHA


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