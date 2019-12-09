Haberler » Güncel » E- 5 Karayolunda şok eden ölüm - Haber

E- 5 Karayolunda şok eden ölüm

5 Karayolu Maltepe Mevki'inde seyir eden sürücüler ve vatandaşlar orta refüjde bir ceset gördü.

09.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:16
E-5 Karayolu Mevki'inde seyir eden sürücüler ve vatandaşlar orta refüjde bir ceset gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede erkeğe ait cesette darp izlerine rastladı. Polisin incelemesi sürüyor.
E-5 Karayolu Maltepe mevki'inde sabah işlerine giden vatandaşlar orta refüjde bir ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Refüjde hareketsiz yatan şahsı gören polis ekipleri 112 sağlık ekiplerini arayarak verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşlarında olduğu öğrenilen bir erkek olduğunu tespit etti.
Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme cesedin üzerinden kimlik çıkmazken vücudunda darp izlerine rastlandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırma başlattı.
Öte yandan E-5 karayolu üzerinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.
(Mustafa Biçer/İHA)
E- 5 Karayolunda şok eden ölüm

Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10 "Çok fazla telefon ve bilgisayar kullanmak kamburluğa neden oluyor" - Haber
11:10 ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, akademisyenlerle bir araya geldi - Haber
11:10 Horma Kanyonu Kastamonu turizmini parlatacak - Haber
11:10 Akar: "(Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi) Bir acizlik, zafiyet olduğunu... - Haber
11:10 Türk dünyasının ezgileri Balkanlar'da yankılanacak - Haber
10:55 Profesör Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir - Haber
10:13 Yeni zelanda'da yanardağ faaliyete geçti - Haber
09:29 Ceren'in katilinin ailesine ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! Babası anneannesini; dayısı babasını öldürdü - Haber
09:06 İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki kadın eylemi sonrası gözaltılarla ilgili açıklama yaptı - Haber
07:59 Mehmetçik, 50 kilo yükle operasyon yolunda - Haber
9.12.2019 11:11:25