Haberler » Güncel » E-5 karayolunda şoke eden görüntü

E-5 karayolunda şoke eden görüntü

5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı.

20.10.2019 09:25
E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı. Sürücülerin şoke olduğu o anlar kameralara yansırken sürücünün dış dikiz aynasını kapatan şahıs trafiği tehlikeye düşürdü.
E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisi Ankara istikametinde seyreden bir otomobilin yolcu bölümündeki şahsı gören sürücüler, manzara karşısında şaştı kaldı. Şahıs trafikteki diğer sürücülere rağmen iki ayağını camdan çıkartarak dakikalarca bu şekilde yolculuk yaptı. Ayaklarıyla sürücünün dış dikiz aynasını da kapatan şahıs, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
E-5 karayolunda şoke eden görüntü

Cevizlibağ, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:27 Ceylanpınar'a atılan havanla şehit olan Mazlum'un hayali doktor olup annesini iyileştirmekti
09:32 Beyoğlu'ndaki kemerli kavga kamerada
09:26 (ÖZEL) Ayakları ve gagası bağlanan martıyı belediye işçileri kurtardı
09:25 Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar
09:30 Sonbaharın eşsiz manzarası
09:30 84 yaşında yürüyerek dağları aşıyor
09:20 Kadın oto yıkamacı erkeklere taş çıkartıyor
20.10.2019 09:35:56