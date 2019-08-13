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Bayram günü iki aile, E-5 karayolunda tekme ve tokat birbirine girdi! O anlar kamerada

Kurban Bayramı'nın 1. gününde E-5 karayolunda iki aile trafikte tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Tarafları motosikletli bir sürücü güçlükle ayırırken o anlar kameralara yansıdı.

13.08.2019 09:45
Bayram günü iki aile, E-5 karayolunda tekme ve tokat birbirine girdi! O anlar kamerada

Kurban Bayramı'nın 1. gününde E-5 karayolu Avcılar Denizköşkler mevkisinde iki aile trafikte birbirine girdi. Motosikletli bir sürücü kavgayı ayırdı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

İKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ TARTIŞTI

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında E-5 karayolu Avcılar Denizköşkler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın 1. gününde yoğun trafikte seyreden iki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

BİRBİRLERİNE VURMAYA BAŞLADILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler birbirine vurmaya başladı. Sürücülerin ailelerinin de otomobillerden inmesi üzerine kavga büyüdü.

MOTOSİKLETLİ ARAYA GİRDİ

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı yoldan geçen bir motosikletli bitirdi. Araya giren motosikletli, sürücülerden birini ayırarak otomobiline bindirdi. Diğer tarafın da araçlarına binmesiyle kavga sona erdi.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayram günü iki aile, E-5 karayolunda tekme ve tokat birbirine girdi! O anlar kamerada

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (3)
MOTOSİKLETÇİYE HELAL OLSUN: GERÇEKTEN BRTAVOO MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE HELAL OLSUN BELKİ ADAM SİLAH ÇIKARTIP VURACAKTI BİR CAN HAYATTA KALDI
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