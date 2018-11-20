Trafikten Kaçmak İçin Geri Manevra Yapanlara Trafik Polisleri Ceza Yağdırdı

İstanbul'da akşam iş dönüşü yoğun trafikten kaçmaya çalışan bazı uyanık sürücüler, E-5 karayolu Küçükçekmece Gölü mevkiinde yan yolda geri manevra yapıp anayola bağlanarak trafiği alt üst etti.

TRAFİK POLİSLERİ CEZA YAĞDIRDI

İstanbul'da akşam iş dönüşü oluşan trafiği bazı uyanık sürücüler trafiğin daha da sıkışmasına neden oluyor. E-5 karayolu Küçükçekmece Gölü mevkii bağlantı yolunda oluşan trafikten kurtulmak isteyen bazı uyanık sürücüler geri geri giderek tüm kuralları alt üst etti. E-5 karayoluna bu şekilde giren uyanıklar, trafiği daha da kilitlerken, sürücülerin tepkisine de aldırış etmedi. Vatandaşların ihbarı üzerine Küçükçekmece Gölü mevkiine gelen trafik polisleri, kuralları hiçe sayan sürücülere adeta ceza yağdırdı.

HALK OTOBÜSÜ GERİ GERİ GİTTİ

Uyanık sürücülerin tüm uyarılara rağmen trafikte geri geri gitmeleri ve trafik polisleri tarafından yakalandıkları anlar ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde halk otobüslerinin bile trafikten kurtulmak için geri geri gittiği görülüyor. Dörtlülerini yakarak yan yoldan geri geri gelmeye çalışan araç sürücüleri ise uzun süre, yan yola yoluna girmek isteyen araçlara izin vermiyor.

MOTORLU EKİPLER DE İŞ BAŞINDA

Motorlu trafik polisleri ise geri geri giden araçların önünü ve arkasını keserek durmalarını sağlıyor. Trafik polisleri yakaladıkları 4 araca cezai işlem uyguladı.