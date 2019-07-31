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E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattı

5 kenarında çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattıİSTANBUL - Küçükçekmece Fidanlık mevkiinde bulunan otluk alanda çıkan yangın E-5 karayolunda trafikte seyreden sürücülere zor anlar yaşattı.

31.07.2019 17:04
E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattı
E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattı
İSTANBUL - Küçükçekmece Fidanlık mevkiinde bulunan otluk alanda çıkan yangın E-5 karayolunda trafikte seyreden sürücülere zor anlar yaşattı.
Yangın 15: 30 sıralarında Fidanlık mevkiinde bulunan eski fidanlık arazisinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verirken yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında E-5 karayolunda bulunan sürücüler de duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Küçükçekmece, İtfaiye, Genel

Kaynak: İHA

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