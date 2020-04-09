Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

E-5'te 6 araçlı zincirleme kaza kamerada

Büyükçekmece E-5 karayolunda 6 araç birbirini girdi.

09.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:23
E-5'te 6 araçlı zincirleme kaza kamerada
Büyükçekmece E-5 karayolunda 6 araç birbirini girdi. Araçların birinde çıkan yangın paniğe neden olurken, kaza anı kask ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan mevkisi Silivri istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik seyrettiği esnada karayolundaki tır aniden yavaşlayarak sağa girmek istedi. O esnada takip mesafesini korumayan 5 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu park halindeki lüks bir cipte zarar gördü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza sonrası yangın paniği yaşandı

Olayın ardından sürücüler panikle kendilerini dışarıya attı. Araçların hava yastıklarının patladığı kazada, bir araçta küçük çaplı yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı yangına söndürme tüpüyle müdahale edildi. Kazaya karışan sürücülerden birinin ise Ayberk Ali A. olduğu öğrenildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise hem güvenlik hem de kask kameralarına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükçekmece, Araç, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haberler
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Haberler ›› 3. Sayfa ››E-5'te 6 araçlı zincirleme kaza kamerada - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:27: Yola barikat kurup teker teker kimlik kontrolü yaptılar - Haberler 21:26: - İstanbul'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını - Haberler 21:22: Gümüşhane'de evlenen yabancı çiftten ahde vefa örneği...Maske ve dezenfekte malzemeleri için 7 bin... - Haberler 21:21: Kıbrıs gazisinden anlamlı bağış - Haberler 21:14: Ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastaneden 2 ay sonra sapasağlam çıktı - Haberler 19:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi - Haberler 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı