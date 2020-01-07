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E-5'te benzini biten araç kazaya neden oldu: 3 yaralı

Beylikdüzü E-5'te seyir halindeki bir araç, benzini bitince kazaya sebep oldu.

07.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:46
E-5'te seyir halindeki bir araç, benzini bitince kazaya sebep oldu. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 15: 00 sıralarında Beylikdüzü E-5'te yaşandı. Büyükçekmece yönüne seyreden bir araç, benzinin bitmesi yüzünden yol üzerinde durmak zorunda kaldı. Aracın durduğunu fark eden kamyon sürücüsü, yavaşlayarak sol şeride geçmek istedi. Bu sırada arkalarından gelen 55 PR 494 plakalı araç, yolların kaygan olmasından dolayı fren yapmasına rağmen duramayarak kamyonun altına girdi. içinde bulunan 3 kişi yaralanarak çevrede bulunan bir mobilya mağazasına sığındı. Yaralıların olduğunu gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
(Erdal Can İçelli/İHA)
E-5'te benzini biten araç kazaya neden oldu: 3 yaralı

Beylikdüzü, Araç, Güncel

Kaynak: İHA


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