Haberler » Güncel » Haber

E-5'te deprem trafiği havadan görüntülendi

İstanbul'da yaşanan depremin ardından araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar ana yollarda yoğunluk oluşturdu.

26.09.2019 19:20
İstanbul'da yaşanan depremin ardından araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar ana yollarda yoğunluk oluşturdu. E-5 karayolu üzerinde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
İstanbul'da yaşanan deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Depremin hemen ardından yaşanan panik nedeniyle okullar öğrencileri, iş yerleri de çalışanlarını evlerine gönderdi. Depremin yaşandığı saat 13.59'dan itibaren evlerine araçlarıyla ulaşmaya çalışanlar,ana yollarda trafik yoğunluğuna neden oldu. E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
(CE-EY-Y)
E-5'te deprem trafiği havadan görüntülendi

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:06 Maltepe'de yangın
00:02 MAKUD'dan arama kurtarma eğitimi
00:00 Maltepe'de yangın
00:00 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2019
00:00 Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen şahıs İzmir'de bulundu
23:56 Dört Mevsim Kültür Rotamız Ula Projesi
23:56 Spor anadolu efes'te şampiyonluk coşkusu