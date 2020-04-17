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E-5'te feci kaza: 5 yaralı

100 Karayolu'nda ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

17.04.2020 08:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:46
D-100 Karayolu'nda ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Trafik durma noktasına geldi, uzun kuyruklar oluştu.
Kaza, gece saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Kaynarca mevki Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 07 KA 314 plakalı otomobil dönüş yapacağı kavşağı kaçırması sonucu kontrolsüz bir şekilde sağ şeritte durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan 41 NC 344 plakalı hafif ticari araç sağ şeritte duran otomobil fark edemeyerek arka kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç ve sağ şeritte bekleyen otomobilde bulunan 5 yolcu yaralanarak yola savruldu. Savrulan yolculardan 3'ü ağır yaralandı. Çevrede bulunan şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastanede kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik önlemlerinin ardından trafiğe müdahale ederek hurdaya dönen araçları yoldan kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kazayı gören görgü tanığı, Büyük bir ses duyduk baktık ki kaza olmuş. Yaralılar yola savruldu. Polise itfaiye ekiplerine haber verdik" diye konuştu.
(İHA) E-5’te feci kaza: 5 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Polis, Güncel
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