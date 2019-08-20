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E-5'te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi.

20.08.2019 09:45
E-5'te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada
E-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. E-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan iki çocuk yolculuk ettirildi. Kamyonet kasasında yolculuk ettirilen çocuklar adeta görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Çocukların kamyonet kasasından şans eseri düşmemesi olası bir faciayı önledi. Sorumsuz sürücü bu davranışıyla hem çocukların hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
E-5'te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA

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