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E-5'te iki otomobil çarpıştı, trafik durma noktasına geldi

İstanbul E-5 karayolu Avcılar mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada trafik durma noktasına geldi.

17.10.2019 21:25E-5'te iki otomobil çarpıştı, trafik durma noktasına geldi
İstanbul E-5 karayolu Avcılar mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada trafik durma noktasına geldi.

Kaza, akşam saatlerinde E-5 karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 BZE 081 ve 34 BY 8345 plakalı otomobiller sürücülerin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç refüjde bulunan direğe çarparak durabildi. Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak, trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise kaza nedeniyle panikleyen kadın sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Kazada yaralanan olmazken, iki araç yapılan çalışmaların ardından kaldırılmasıyla birlikte E-5 karayolundaki trafik normale döndü. - İSTANBUL

İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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