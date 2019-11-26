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E-5'te kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculuk kamerada

5'te kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculuk kamerada Kasadaki çuval yığınlarının tepesinde yolculuk eden 4 kişi yürekleri ağza getirdiİSTANBUL - E-5 karayolu Uzunçayır mevkiinde ilerleyen kamyonetin kasasındaki yüklerin üzerinde seyahat eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi.

26.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:26
E-5'te kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculuk kamerada
Kasadaki çuval yığınlarının tepesinde yolculuk eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi
İSTANBUL - E-5 karayolu mevkiinde ilerleyen kamyonetin kasasındaki yüklerin üzerinde seyahat eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
E-5 karayolu Uzunçayır mevkiinde, kamyonet kasasında seyahat eden 4 kişi tehlike oluşturdu. Çuval yığınlarının üzerine oturup yolculuk eden 4 kişinin şans eseri kamyonetin kasasından düşmemesi olası bir faciayı önledi. Tehlikeli şekilde yolculuk edenleri gören diğer sürücüler adeta şoke oldu. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan kişilerin rahatlığı ise dikkat çekti.
Kamyonet kasasındaki çuval yığınlarının tepesinde tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 kişi kamyonet kasasındaki çuval yığınlarının tepesinde yolculuk ediyor.
E-5'te kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculuk kamerada

Uzunçayır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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