E-5'te Kaygan Zemin Kaza Getirdi: 2 Yaralı

30 Kasım 2018 Cuma 13:30



30 Kasım 2018 Cuma 13:30

Beylikdüzü'nde E-5 karayolunda seyir halindeki bir araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak direği devirip yan yola uçtu. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken trafikte yoğunluk oluştu.Kaza, Beylidküzü mevki E-5 karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GF 6785 plakalı aracın sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aniden önüne çıkan kamyona da hafif şekilde vurarak direği devirdi ve yan yolda seyir halindeki arabanın üzerinden uçtu. Yaşanan kazada aracın sürücüsü ve diğer araçtaki sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken olay sonrası E-5 anayolu ve yanyolda trafik durma noktasına geldi.Olayı gören kamyon sürücüsü ise yaşananları anlattı. - İSTANBUL