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E-5'te kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı

5 karayolu Kadıköy mevkisinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği lüks cip önce refüjde çarptı, ardından da adeta amuda kalktı.

19.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:44E-5'te kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı
E-5 karayolu mevkisinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği lüks cip önce refüjde çarptı, ardından da adeta amuda kalktı. Cip sürücüsü kazadan yaralı kurtulurken kazayı görenler gözlerine inanamadı.

Kaza, akşam saatlerinde E-5 karayolu Kadıköy mevkisinde meydana geldi. Lüks cipin sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı aracının hakimiyetini kaybetti. Cip önce refüje çarptı ardından ters dönüp adeta amuda kalktı. Takla atan araca seyir halindeki diğer 2 aracın çarpmasıyla yol trafiğe kapandı. Kazada cipte bulunan sürücüyü, diğer araç sürücüleri çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise cip sürücüsüne müdahalede bulundu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından takla atan aracın şoförü en yakın hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürerken karayolunda trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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