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E-5' te otomobil alev alev yandı

5' te otomobil alev alev yandı Karayolunda panik yaşandı E-5 karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden bir otomobilde yangın çıktı.

08.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:23
E-5' te otomobil alev alev yandı
Karayolunda panik yaşandı
İSTANBUL - E-5 karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildekiler kendilerini güçlükle dışarı atarken, araç alev alev yandı. Panik anları kameraya yansırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
E-5 Karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden 34 BYZ 431 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracı alevler sararken, otomobildekiler kendilerini dışarı attı . Büyük panik yaşanırken, olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Yangın söndürülürken, karayolunda trafik oluştu. E-5' te otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA

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