E-5'te Otomobil Motoruna Giren Kediyi İtfaiye Kurtardı

E-5'te otomobil motoruna giren kediyi itfaiye kurtardıE-5'i durma noktasına getiren minik sürprizOtomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu trafiği kilitledi
İSTANBUL - E-5 Karayolu'nda seyir halinde olan otomobilin içine giren minik kedi yavrusu trafiği durma noktasına getirdi. Motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, o anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. E-5 Karayolu, Okmeydanı
mevkiinde trafiğin yoğun olması nedeniyle yol kenarında bulunan bir kedi yavrusu trafikte ağır ilerleyen bir otomobilin motoruna girdi. Otomobilinin motoruna kedi girdiğini gören sürücü aracını durdurarak itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İtfaiye
Amirliğine bağı ekipler otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kedi yavrusu motordan çıkartıldı. Kurtarılan yavru kedinin yaşadığı korku nedeniyle titrediği görüldü. Zarar görmediği anlaşılan yavru kedinin araç trafiğinin olmadığı bir noktaya götürülerek doğaya bırakıldı.Yavru kediyi kurtarma çalışmaları sırasında Edirne
istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiye ekipleri tarafından yavru kedinin kurtarılmasıyla trafik akışı normale döndü.Öte yandan trafikte kediyi kurtarma çabası kameralarca kaydedildi.
İtfaiye
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:04