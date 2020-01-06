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E-5'te rüzgar aydınlatma direğini devirdi

İstanbul'da etkili olan rüzgar, E-5 Beylikdüzü-Avcılar yan yol üzerinde aydınlatma direğini devirdi.

06.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:56 E-5'te rüzgar aydınlatma direğini devirdi
'da etkili olan rüzgar, E-5 Beylikdüzü- yan yol üzerinde aydınlatma direğini devirdi. Tek şerit kısa süre trafiğe kapanırken, çalışmanın ardından direk kaldırılarak trafik akıcı hale getirildi.

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü-Avcılar istikameti yan yol üzerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar E-5 üzeri yan yolda bulunan aydınlatma direğini yola devirdi. Şans eseri o sırada yoldan araç geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. Yola devrilen direk nedeniyle trafik bir süre durdu. Karayolları görevlileri olay yerine kısa sürede gelip, yola devrilen direği keserek şeridi trafiğe açtı. Çalışmalar sürerken bölgede kısa süreli yoğun trafik meydana geldi. - İSTANBUL

Beylikdüzü, İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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