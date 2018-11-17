E-5'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

17 Kasım 2018 Cumartesi 21:12



17 Kasım 2018 Cumartesi 21:12

5 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu.Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde bilinmeyen bir nedenle 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolundaki araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL