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E-5'te trafiğin durma noktasına gelmesine neden olan kazada 1 kişi öldü, 3 yaralandı

E5 karayolu Büyükçekmece Avcılar istikametinde iki otomobil ve bir tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaza sürücünün makas atarak ilerlemesinin ardından meydana geldi.

18.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:19

Kaza, 17.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece'den İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JZ 5347 plakalı tır ile 34 HT 8661 plakalı otomobil aynı istikamette ilerlediği sırada sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kaza nedeniyle arkadan gelen başka bir otomobil duramayarak kazaya karışan otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, Avcılar istikametine trafik durma noktasına geldi.

1 KİŞİ ARACA SIKIŞTI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda dubalarla önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi uzun süren çalışmanın ardından kurtardı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kaza mahallinde yapılan çalışmaların ardından, hasar gören araçların kaldırılmasıyla birlikte trafikteki yoğunluk normale döndü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

E-5'te trafiğin durma noktasına gelmesine neden olan kazada 1 kişi öldü, 3 yaralandı

Avcılar, Güncel

Kaynak: İHA


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