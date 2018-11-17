E-5'te zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

17 Kasım 2018 Cumartesi 21:14



17 Kasım 2018 Cumartesi 21:14

E-5'te zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdiİSTANBUL - E-5 Haramidere mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında yolda yoğun trafik kuyruğu oluştu. Kaza, 19.30 sıralarında E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden 4 aracın karışmış olduğu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle E-5 karayolunda uzun trafik kuyruğu oluştu. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.