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E-5'teki makas terörüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

5 karayolu Küçükçekmece mevki'inde makas atarak seyreden seyreden otomobil kontrolden çıkarak önce 2 araca çarpmış ardından ters dönerek yaklaşık 500 metre sürüklenmişti.

03.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:34 E-5'teki makas terörüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
E-5 karayolu mevki'inde makas atarak seyreden seyreden otomobil kontrolden çıkarak önce 2 araca çarpmış ardından ters dönerek yaklaşık 500 metre sürüklenmişti. Kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

E-5 karayolu Küçükçekmece mevki'inde makas atarak ilerleyen 34 ZE 4803 plakalı aracın sürücüsü Ü.H. direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette setrettiği 2 otomobile çarparak takla atmış ve yaklaşık 500 metre sürüklenmişti. 4 kişinin hafif yaralandığı kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL

Küçükçekmece, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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